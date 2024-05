Windows : voici une astuce "imparable" pour accélérer votre PC

Quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'à découvrir si l'outil sera bel et bien déployé plus largement et s'il tiendra ses promesses en matière d'optimisation. Il s'agit malgré tout d'une alternative intéressante pour celles et ceux qui désirent effectuer un rapide contrôle de leur PC sans avoir à passer par une application tierce.