Enfin un CCleaner signé Microsoft pour optimiser nos Windows ? Voici Microsoft PC Manager

À en croire le site donc, PC Manager regroupe principalement dans son interface des outils déjà proposés, mais dispersés dans Windows. On parle ainsi essentiellement de gestion de l'espace de stockage et des applications (comme la suppression de celles rarement utilisées), du scan et de la suppression des fichiers volumineux. Un bouton pour optimiser d'un clic les performances du système en supprimant les fichiers temporaires et en nettoyant la mémoire est également présent.