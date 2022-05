CCleaner 6.0 est disponible, voici les deux principales nouveautés

Cette nouvelle fonctionnalité semble avoir un impact réel sur les performances des PC, même les plus anciens. Pour démontrer l'efficacité de sa solution, CCleaner publie plusieurs benchmarks réalisés sur des machines de 2015 avec un CPU Intel 4 coeurs, 8 Go de RAM et 500 Go d'espace disque HDD, ainsi que sur des PC portables actuels. Chaque ordinateur possède entre 50 et 60 applications installées.

Sur le modèle de 2015, le démarrage passe de 150 secondes à 42 secondes avec CCleaner 6.0, soit 72 % d'amélioration. Le modèle de 2022 passe lui de 33 secondes à 20 secondes, une baisse plus mesurée mais non négligeable de 40 %.

Les performances du PC portable sorti en 2015 augmentent dans le même temps de 34 %. « Performance Optimizer » a enfin des effets sur l'autonomie des machines les plus récentes, avec presque une heure de gagnée sur les modèles les plus récents.

CCleaner 6.0 propose également une amélioration du Software Updater, qui met à jour automatiquement les applications présentes sur votre PC. Cette mise à jour majeure ajoute 50 logiciels supplémentaires à sa liste, comme Adobe Reader ou WinZip.