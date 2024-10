Dans un billet de blog officiel, la firme de Redmond a confirmé ce qu’elle promettait depuis longtemps maintenant : les mises à jour mensuelles de Windows (de sécurité et optionnelles) se font désormais plus rapidement. Méthodologie et résultats de tests à l’appui, Microsoft annonce des temps d’installation 45,6% plus rapides, des temps de redémarrage 39,7% plus réactifs et des temps d’utilisation du processeur 15,3% moins élevés, en comparaison de Windows 11 22H2 (et 23H2 dans la mesure où les deux éditions partagent la même pile de maintenance). Ça, c’est pour les PC récents, correctement entretenus.