Des curseurs qui disparaissent, un cache Windows Update impossible à supprimer, et maintenant des incompatibilités avec certains modèles de SSD Western Digital. La mise à jour Windows 11 24H2 poursuit son déploiement grand public sur les PC éligible, et entraîne avec elle son lot de bugs inévitables. Signalé par de nombreux utilisateurs et utilisatrices en l’espace de quelques jours, le dernier problème en date n’a pas encore été documenté par Microsoft. En attendant un correctif officiel, il est possible de régler temporairement le souci via l’éditeur de Registre.