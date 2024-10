Windows 11 24H2 est officiellement en cours de déploiement sur les PC éligibles depuis le début de la semaine, sauf pour une poignée d’entre eux. En cause : un souci de compatibilité avec le pilote audio Intel SST (Smart Sound Technology), intégré aux appareils équipés de processeurs Intel Core et Intel Atom. Si c’est votre cas, et que vous comptez tout de même forcer manuellement la mise à niveau, nous vous recommandons chaudement d’attendre que Microsoft ait trouvé une solution.