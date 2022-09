Windows 11 22H2 : certains PC Intel n'y auront pas droit tout de suite, voilà pourquoi

Mais, un an plus tard, Microsoft revient avec ce qui est considéré comme la première mise à jour majeure à destination de Windows 11. S’il faudra attendre le mois prochain pour voir débarquer certaines des principales fonctionnalités (onglets dans l'Explorateur de fichiers, actions sugérées, etc.), cette update apporte malgré tout son lot de changements plutôt bienvenus. D’ailleurs, n’hésitez pas à aller jeter un œil aux bonnes raisons d'installer Windows 11 22H2.