Windows 11 22H2 : dois-je mettre à jour mes pilotes ?

Dans sa version 3.1, cette technologie apporte des performances en plus et quelques changements que Microsoft devrait dévoiler publiquement plus tard. Pour en profiter au mieux, AMD, NVIDIA et Intel ont d'ores et déjà dégainé leurs pilotes compatibles avec Windows 11 22H2. Comme le précise Windows Latest, leur installation n'est pas indispensable dans l'immédiat (Microsoft s'est en effet assurée que les pilotes actuels sont rétrocompatibles avec Windows 11 22H2), mais elle reste évidemment plus que recommandée.

NNVIDIA est parmi les premiers à avoir lancé des drivers compatibles avec la nouvelle version de Windows 11. Comme d'habitude, ces derniers sont installables à l'aide de l'utilitaire GeForce, et sont déjà disponibles depuis quelques semaines sous les pavillons Game Ready (pour les GPU grand public) et Studio (pour les GPU créatifs et professionnels). Les cartes RTX et Quadro compatibles peuvent donc en profiter dès à présent.