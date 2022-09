Si vous avez une carte NVIDIA, vous pouvez rencontrer des problèmes avec la nouvelle mise à jour Windows 11

Sur Reddit ou sur les forums de Microsoft, les plaintes et témoignages d'utilisateurs touchés par le souci s'accumulent. « Je viens de passer à 22H2 et j'ai des FPS extrêmement instables dans tous mes jeux. J'ai de bonnes spécifications techniques et je n'ai jamais vu de problèmes auparavant (Ryzen 3600, 1070 Ti, 16 Go de RAM). Les jeux sont injouables », explique un internaute.

Et il est loin d'être le seul, des dizaines de messages évoquant d'importants lags en pleine partie depuis l'installation de la mise à jour. D'après les différents retours, il semble que le taux d'utilisation du CPU baisse radicalement avec Windows 11 22H2, passant de 50 à 80 % selon les cas avant l'update, à environ 5 % après. Avec un processeur si peu sollicité pour un processus aussi gourmand, il est en effet impossible à l'ordinateur de garantir les performances nécessaires.

Le problème a l'air de concerner aussi bien les machines sous Intel et AMD pour le CPU, mais seulement celles équipées d'une carte graphique NVIDIA.