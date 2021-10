Windows 11 : AMD publiera ses correctifs dans quelques jours... la dernière mise à jour aggrave les problèmes

Une autre difficulté rencontrée par les processeurs d'AMD provient de la fonctionnalité UEFI CPPC2 (Collaborative Power and Performance Control), qui permet d'adapter de manière dynamique les fréquences et les tensions des différents cœurs du CPU. Cette fonction avait déjà été déréglée dans le passé par d'autres mises à jour de Windows, notamment par l'importante mise à jour de mai 2019 .

AMD a fait savoir que des patchs correctifs pour les deux problèmes identifiés ont déjà été développés, et que leur déploiement ne se fera pas trop attendre : le 19 octobre via Windows Update pour la latence du cache L3 et le 21 octobre pour l'UEFI-CPPC2. Pour ce dernier, les entreprises peuvent contacter AMD directement pour obtenir le nouveau pilote plus rapidement.