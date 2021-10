Les processeurs AMD ont des problèmes de performance sous Windows 11

Deux causes ont déjà été identifiées. La première concerne la latence de cache L3 qui se voit multipliée par trois avec la nouvelle version de l'OS. La marque annonce en conséquence des pertes de performances allant de 3 à 5 % sur les applications et pouvant aller jusqu'à 10 ou 15 % sur les jeux vidéo utilisés pour l'e-sport.

La deuxième a été trouvée du côté de la fonctionnalité « preferred core » d'AMD, qui n'arrive pas à « programmer de manière préférentielle les threads sur le cœur le plus rapide d'un processeur ». La marque indique que les processeurs ayant plus de 8 cœurs et avec un TDP de plus de 65 W sont particulièrement touchés.