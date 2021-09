Windows 11 : AMD livre ses premiers pilotes pour Ryzen

Comme le rappelle Windows Latest, Intel et NVIDIA ont ainsi lancé dès juillet des pilotes respectivement compatibles à la fois avec Windows 10 21H2 (mise à jour d'octobre 2021) et Windows 11 21H2. On apprend aujourd'hui qu'AMD suit le mouvement. La firme a publié son driver Ryzen version 3.09.01.140 pour Windows 11, expliquant notamment que ce dernier permet d'activer toutes les fonctionnalités Radeon Software sur Windows 11. Parmi ces fonctionnalités : Radeon Boost, Radeon Anti-Lag, ou encore Radeon Image Sharpening, importantes notamment en jeu.