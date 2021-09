AMD : les nouveaux pilotes Radeon Software Adrenalin 21.9.1 débarquent avec l'Auto-Overclock

Pour les générations RDNA et RDNA 2, AMD introduit la fonction dite d'Auto-Overclock. Il s'agit ici de détecter la charge du processeur et de l'overclocker automatiquement par pas de 50 MHz, au-delà de la fréquence boost maximale du processeur. Bien sûr, comme n'importe quel overclocking, cela se fait au prix d'une augmentation importante de la consommation et de l'échauffement.