Lynx R-1 : le casque de réalité mixte d'une jeune start-up française pourrait faire de l'ombre au Quest 2

Pour sa version standalone, le Lynx R-1 supportera Unity 3D SDK et OpenXR. Il sera également compatible avec SteamVR via OpenXR ou CloudXR, une technologie propriétaire de NVIDIA. Il sera bien sûr possible de le connecter à un PC pour profiter d'un hardware plus puissant. Aucune information n'a toutefois été partagée par Lynx concernant la capacité de stockage de son nouveau projet.