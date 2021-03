L'Oculus Quest 2 se serait déjà mieux vendu que tous les autres casques Oculus réunis, d'après Facebook

Interrogé sur l'évolution et l'intérêt constants pour la réalité virtuelle, Andrew Bosworth a déclaré : « Si vous regardez d'un peu plus près, la réalité virtuelle est en plein essor. Le fait que l'Oculus Quest 2 ait déjà surclassé ses prédécesseurs en matière de ventes en seulement quelques mois est un signe fort que la réalité virtuelle devient très populaire. »

Pour rappel, l'Oculus Rift est sorti il y a 3 ans, l'Oculus Go et le Rift S il y a deux ans, et l'Oculus Quest premier du nom il y a 18 mois. Andrew Bosworth n'a toutefois pas partagé de chiffres de ventes précis, mais une telle tendance apparaît logique.

L'Oculus Quest 2 se présente en effet actuellement comme le casque de réalité virtuelle le plus plébiscité, notamment sur Steam. Outre sa popularité, son caractère hybride et un prix d'entrée à 349 €, nettement inférieur à de nombreux casques VR concurrents sur le marché, ont également contribué à son succès commercial.

Si l'Oculus Quest 2 se veut pour l'instant le mètre étalon de l'écurie Oculus, Facebook travaille déjà sur les versions 3 et 4, prévoyant d'intégrer notamment le suivi du visage et des yeux. Reste donc à voir si l'intérêt croissant pour la réalité virtuelle se traduira par un succès similaire pour les futurs petits frères du Quest 2.