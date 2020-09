Oculus Quest 2 : Facebook laisse échapper les caractéristiques de son prochain casque VR

Ainsi, nous apprenons que l'Oculus Quest 2 proposera une résolution atteignant pratiquement la 4K (soit un écran d'environ 2K pour chaque œil). C'est bien simple, il se vante d'être « le système de réalité virtuelle tout-en-un le plus avancé » à ce jour. Il serait également pourvu de 6 Go de RAM et d'un stockage interne de 256 Go.