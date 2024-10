Si ces choix techniques font du Quest 3S le digne héritier du Quest 2, il y a toutefois, des différences notables. Le nouveau venu utilise, par exemple, deux capteurs IR au lieu d'un seul, ce qui améliore considérablement sa vision dans les endroits sombres. Sa batterie est également bien plus performante. De plus, et cela le rapproche un peu du Quest 3, l'outil utilise le processeur Qualcomm Snapdragon XR2 et est compatible avec les manettes Touch Plus.