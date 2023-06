Meta dévoile le Quest 3 : 40% plus fin que le précédent modèle

Meta indique que de plus amples informations seront données à l'occasion de son événement Connect qui se tiendra le 27 septembre prochain. Meta n'est pas toutefois pas trop cruelle et précise quelques points clés, insistant notamment sur une conception « ré-imaginée et ré-inventée » depuis « les entrailles jusqu'au design » du produit.

Ce travail a notamment porté sur l'épaisseur du produit qui se montre 40 % plus fin que le Quest 2 lequel n'était déjà pas le plus encombrant des casques de réalité virtuelle.