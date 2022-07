Meta Quest Pro : le futur concurrent au casque VR d'Apple ne sera pas donné

Ainsi, le casque en question se nommerait Meta Quest Pro. Il s'agit d'un projet important pour la firme américaine qui souhaite directement concurrencer Apple sur le terrain de la VR. Sans entrer dans les détails pour autant, Bloomberg évoque un périphérique bien plus performant que le Meta Quest classique. Des caméras externes haute résolution seraient de la partie pour une meilleure simulation de la réalité augmentée. De plus, le suivi des yeux sera plus précis, le stockage disponible plus important et des manettes inédites sont également prévues.