Qu’est-ce qui distingue les deux appareils ? La taille (le Quest 3S est un peu plus imposant), la disposition des capteurs et caméras en façade du casque et la définition des écrans. Le Quest 3S reprend l’affichage 1 832 x 1 920 pixels par œil du Quest 2 et son champ de vision est moins large (96 horizontal et 90 degrés vertical) que celui du Quest 3 (110 degrés horizontal et 96 degrés vertical).