Meta annonce officiellement le Quest 3 : le nouveau roi de la réalité virtuelle ?

En France, c'est le couple FNAC/Darty qui profite de cette exclusivité et sur les pages des deux enseignes, on peut découvrir la précommande du Quest 3 à 549 euros pour la version 128 Go et 699 euros pour la variante, dotée de 512 Go d'espace de stockage. Rappelons effectivement que comme le Quest 2, ce nouveau casque de réalité virtuelle est un modèle autonome. En ce sens, il n'a pas besoin d'être connecté à un PC.

Il peut bien sûr l'être pour remplacer n'importe quel casque VR, mais ce n'est pas indispensable grâce à cet espace de stockage qui vient compléter le processeur SoC XR2 Gen 2 signé Qualcomm. À ce sujet, Meta indique qu'il est « doté d’un processeur graphique deux fois plus puissant, réduisant les temps de chargement et offrant un gameplay plus fluide que le Meta Quest 2 ».