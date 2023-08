Le Meta Quest 3 se dévoile à travers un unboxing, plusieurs semaines avant sa sortie

C'est sur X.com (anciennement Twitter) que cet utilisateur (du nom de VR Panda) a reçu un Meta Quest 3 dans une version probablement finale, à en juger par les différentes protections et la signalétique présente sur le produit.

Dans cette vidéo de moins d'une minute, on peut donc apercevoir le casque, muni de ses quatre objectifs et d'un capteur de profondeur à l'avant, mais aussi les deux contrôleurs qui seront fournis avec le produit pour naviguer dans les menus et jouer aux différents titres proposés par la plateforme. À l'inverse de l'Apple Vision Pro, présenté par Apple comme un « ordinateur spatial », le Meta Quest 3 est davantage présenté comme une machine de jeu, mettant au passage le metaverse sous le tapis. On peut également remarquer que l'appareil est bien plus compact que son prédécesseur. Meta annonce d'ailleurs un appareil 40 % plus fin que le Meta Quest 2.

Malheureusement, la vidéo ne va pas plus loin qu'un unboxing, et il faudra désormais attendre le 27 septembre prochain et la tenue du Meta Connect 2023 pour que Mark Zuckerberg nous dévoile en détail toutes les spécificités du Meta Quest 3, qui sera proposé à partir de 499,99 dollars pour une version 128 Go.