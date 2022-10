Meta Quest Pro : école, travail... demain, tous dans le metaverse de Facebook ?

Les ingénieurs de Meta ont repensé la conception du casque par rapport à celle du Meta Quest 2. Il est plus lourd, mais plus fin que le modèle grand public. La vision périphérique de l'utilisateur ne sera désormais plus occultée afin de plus facilement passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, selon son activité du moment, et de garder un pied dans son environnement réel une fois le casque sur la tête. Meta proposera toutefois des « bloqueurs » en option pour une immersion totale en réalité virtuelle.