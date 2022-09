Le groupe Meta va-t-il annoncer son nouveau casque haut de gamme lors de son prochain événement ?

Le rendez-vous annuel de la société de Mark Zuckerberg revient donc le même mois que son édition précédente, et plus exactement le 11 octobre. Il sera tenu exclusivement dans un format virtuel et retransmis en direct sur la page Facebook de Reality Labs. Un site internet officiel, cité en source ci-dessous, est déjà mis en ligne, mais se montre assez avare en informations.

On peut toutefois spéculer sur les annonces qui y auront lieu. Parmi les plus plausibles et attendues, nous avons le fameux Projet Cambria, le nom de code pour le casque VR haut de gamme de Meta qui pourrait vraisemblablement se nommer Quest Pro. La publication de Mark Zuckerberg pour annoncer l'événement a peut-être vendu la mèche, avec une photo de lui portant un casque noir, et non blanc comme le Quest 2.

Si l'on en croit les derniers bruits de couloir, le Meta Quest Pro devrait proposer une résolution nettement supérieure à son grand frère et intégrer non seulement la réalité virtuelle, mais également la réalité augmentée. Il devrait également être plus léger grâce à un affichage Mini-LED. Il ne faudra toutefois pas s'attendre à un prix léger, car il devrait a priori dépasser la barre symbolique des 1 000 euros.