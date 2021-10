L'Oculus Pro de Facebook s'illustre dans des vidéos de prise en main... en animation 3D

Attendu sur un segment plus haut de gamme, l’Oculus Pro bénéficiera d’un design revu et corrigé, plus léger et compact, notamment grâce aux lentilles « pancake » qui équipent déjà le Vive Flow . Il disposera également de manettes plus avancées, avec un tracking indépendant du casque. Elles gèreront donc d’elles-mêmes le suivi des déplacements des utilisateurs et utilisatrices dans l’espace grâce à leurs caméras intégrées.

D’après l’une des vidéos, le suivi intégral du corps se ferait par le biais d’un miroir utilisé par les caméras du casque pour retranscrire les mouvements du corps en temps réel. Pour compenser ce système plus gourmand en énergie, le casque semble embarquer une base de recharge visiblement à induction.