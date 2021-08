Facebook et Oculus lancent les réunions en réalité virtuelle grâce à Horizon Workrooms

Dans son article de blog dédié à Horizon Workrooms, Oculus a tenu rapidement à faire sortir l'éléphant de l'espace virtuel. L'Oculus Quest 2 requiert bien sûr un compte Facebook pour fonctionner, et l'application nécessite également un compte dédié. Mais le groupe insiste sur le fait qu'aucune donnée personnelle ne sera conservée.

Les conversations échangées et outils utilisés dans l'espace virtuel sont cependant hébergés sur les serveurs Facebook, mais ne devraient pas être stockés ou utilisés pour un usage publicitaire, à en croire Oculus. Enfin, les images et vidéos de votre espace physique sont censées être captées localement par le casque. Nul autre que vous ne devrait voir votre espace de travail physique, à moins que vous ne consentiez à le partager.

Au-delà de l'aspect privé d'Horizon Workrooms, Oculus veut que cette application offre un espace virtuel sûr pour chaque participant et participante. Pour s'y rendre, il faudra donc consentir aux Standards de Conduite de la Communauté Facebook en Réalité Virtuelle. En cas de violation de ces règles par un ou une des participants, les autres pourront signaler le comportement fautif à l'administrateur ou administratrice de la réunion afin de retirer le contrevenant de la conversation. Il est également possible de signaler un espace virtuel entier ou des utilisateurs irrespectueux aux autorités compétentes d'Oculus.

Horizon Workrooms venant tout juste de rentrer en bêta ouverte, l'application sera amenée à être améliorée. Au fil du temps et des retours des utilisateurs et utilisatrices, Oculus et Facebook entendent proposer l'espace de travail le plus sûr et privé possible. Reste à savoir maintenant si l'expérience saura porter ses fruits, étant donné que le casque VR reste encore un produit de loisir niche, et plus encore en tant qu'outil de travail.