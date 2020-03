Quel PC portable choisir pour le télétravail ?

Offres promotionnelles chez Amazon, Darty et Acheter sur Google

Des PC portables pour différents budgets : de 260 euros à 880 euros

Pour cette sélection, nous nous sommes rendus chez Amazon, Darty et Acheter sur Google.Ces trois sites marchands proposent à leurs clients la livraison gratuite à domicile. En cette période de confinement, ce type de livraison doit être privilégié aux dépens de la livraison en point retrait.Après avoir évoqué le contexte actuel et les trois sites marchands, passons désormais à notre sélection de PC portables pour le télétravail.Pour le premier produit, il s'agit du PC portable Lenovo V145-15 chez Darty. Idéal pour un usage de type basique ou bureautique, le laptop de 15 pouces dispose d'un processeur AMD Dual Core A4-9125, de 4 Go de mémoire RAM et d'un espace de stockage de 1 To en HDD. Il est vendu en vente flash au prix de 259,99 euros.Pour 169 euros supplémentaires, vous avez le Lenovo Ideapad S340-15API sur Amazon. Ce PC portable, destiné aux tâches bureautiques et photo, dispose d'une configuration plus importante avec notamment un processeur AMD Ryzen 5, une carte graphique AMD Radeon Vega 8, un espace de stockage 1 To en HDD et 128 Go en SSD. C'est une bonne machine !N'oubliez pas de constituer un dossier dans le cadre d'une ODR de 100 euros valable jusqu'au 29 mars 2020.Si vous cherchez un PC portable Huawei à moins de 600 euros, alors le MateBook D15 2020 va vous intéresser. Il est affiché à 599 euros au lieu de 699,99 euros sur Amazon ; soit une économie réalisée de près 100 euros. Cet excellent PC portable du constructeur chinois possède notamment un écran FullView de 15.6 pouces (avec une épaisseur de 16.9mm), une mémoire RAM de 8 Go et un espace de stockage de 256 Go en SSD. Côté processeur, on retrouve un AMD Ryzen 5 3500U.Enfin, terminons notre sélection avec ce PC portable HP Envy x360 15-dr0021nf de 15 pouces vendu à 879,99 euros sur la plateforme Acheter sur Google. À l'inverse des précédents modèles suggérés ci-avant, ce laptop signé HP dispose surtout d'un écran WLED tactile en Full HD.Côté caractéristiques, on retrouve un processeur Intel Core i5-8565U, une mémoire RAM de 8 Go, un espace de stockage de 256 Go en SSD et une carte graphique UHD 620.Pour la connectique, l'appareil embarque la technologie Bluetooth 5.0 (pour synchroniser tous vos appareils compatibles), 1 port USB 3.1 Type C et 2 ports USB 3.1 (taux de transfert pouvant aller jusqu'à 10 fois plus vite que l'USB 2.0) pour récupérer ou transférer facilement vos fichiers vers vos périphériques préférés.Notre sélection est désormais terminée. Si vous voulez vous acheter un PC portable à un bon prix et en fonction de vos besoins, vous avez ici un choix avec cette sélection qui vous a été proposée par la Team Clubic Bons Plans. Bon surf sur Internet et surtout bon shopping à vous !