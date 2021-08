Le télétravail améliore le bien-être au travail des salariés, d'après un rapport

Pour autant, loin s'en faut, la grande majorité des personnes interrogées tient à une certaine forme de stabilité. 68 % des répondants télétravaillent ainsi depuis un seul et même lieu, et toujours pour la même structure depuis le début de la pandémie. 56 % trouvent d'ailleurs que la réactivité de leur structure concernant le télétravail et sa mise en place correspondent à leurs attentes. 34 % vont même plus loin en arguant que leurs employeurs ont dépassé leurs espérances. De quoi engendrer un sentiment de satisfaction : 44 % des répondants prévoient même, dans la mesure du possible, de rester au moins cinq ans dans l'entreprise au sein de laquelle ils travaillent.

22 % des personnes sondées souhaitent néanmoins déménager, si ce n'est pas déjà fait, à la campagne, tandis que 17 % ne seraient pas contre une mobilité à l'international. De quoi introduire de nouveaux défis pour les entreprises, selon Bob Cahill, directeur financier de Globalization Partners : « La tendance au travail à distance a entraîné de nombreux avantages positifs, mais certains défis subsistent, notamment en ce qui concerne les impôts, qui sont devenus un sujet de préoccupation pour les entreprises ».

Et vous, quelle est votre expérience du télétravail ?