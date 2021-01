Recrutement, langage, télétravail : quoi de beau pour les développeurs en 2021 ?

La distinction peut aussi se faire selon les postes. Un architecte logiciel gagnerait plus de 60 000 euros chaque année. Plus loin derrière, le data scientist (46 000 euros/an) et le développeur DevOps (44 500 euros/an) bénéficient aussi de généreuses rémunérations. C'est un peu moins le cas des testeurs (30 000 euros/an) et des développeurs front-end (près de 29 000 euros/an), qui sont les moins bien payés.