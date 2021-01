OVHcloud obtient la qualification SecNumCloud de l'ANSSI, attestant de son haut niveau de sécurité

OVHcloud rappelle que les dispositifs de sécurisation et d'isolation renforcés qui hébergent les services de sa solution Hosted Private Cloud sont opérés depuis ses deux nouveaux centres de données français, à Roubaix et Strasbourg. Hosted Private Cloud présente divers avantages, comme une protection renforcée face aux cyberattaques et un support personnalisé. Le service, isolé des autres solutions proposées par l'entreprise, offre qui plus est des garanties sur la confidentialité et la protection des données. Les données qui transitent par lui ne sont en effet pas transférées hors Union européenne et ne sont soumises qu'à des règles européennes.