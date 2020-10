La messagerie la plus sûre du monde est Française : voici Olvid ! (Interview)

Aujourd'hui, nous travaillons sur des fonctionnalités destinées aux entreprises, comme la capacité à s'interfacer avec l'annuaire de l'entreprise de manière sécurisée, avec plusieurs settings différents en fonction de la façon dont l'entreprise a envie de voir cet interfaçage-là. Quand on touche à Activity Directory, il faut faire attention, sinon on vous met dehors si vous ne le faites pas correctement. Nous travaillons à la voix, à la visio. Dans un premier temps, la voix marche déjà à deux mais on veut qu'elle marche à cinq, six voire dix. Nous travaillons sur un client web, qui permettra d'avoir un écran déporté de son téléphone sur son ordinateur pour pouvoir facilement glisser et déposer les pièces-jointes, c'est très important. On travaille également sur un client autonome : vous n'avez pas de téléphone, ce n'est pas grave, mais vous avez un client autonome qui marche sur votre ordinateur et est complètement synchronisé avec votre téléphone. Cela devrait arriver pour le milieu de l'année prochaine. Nous travaillons à développer toute la partie message éphémère, c'est-à-dire pouvoir envoyer un message qui va s'autodétruire, et envoyer un message qu'on a le droit de voir qu'une fois, etc.