Pourquoi le ransomware est-il LA grande menace cyber ? Kaspersky nous répond (Interview)

IK : On peut dire deux choses là-dessus. D'abord, en termes de chiffres, l'université américaine de Temple a listé tous les cas de ransomware entre 2013 et 2020 qui ont été publiés dans la presse, avec à chaque fois le montant de la rançon, le secteur d'activité de l'entreprise, sa taille, la durée de l'incident et un paiement éventuel ou pas. Sur plus de 700 cas recensés, ils ont pu noter 200 entreprises qui ont officiellement payé. Le chiffre réel est donc certainement bien supérieur. Sur les impacts de payer la rançon : lorsqu'on est dans un système où la liste des victimes est publiée et qu'elle disparaît du jour au lendemain du site de l'attaquant si la rançon est versée, il est très facile pour les autres groupes de voir ce site et de savoir qui sont les bons et les mauvais clients, les bons et les mauvais payeurs.