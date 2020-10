Les hackers éthiques de Yogosha, ces dénicheurs de failles informatiques (Interview)

On ne va jamais chercher des failles de sécurité chez un client pour ensuite lui soumettre. On appelle ça des tests sauvages, et c'est illégal. Mais il existe deux autres scénarios. Le premier est le scénario commercial classique, où on démarche le client pour lui dire que nous avons une offre intéressante à présenter ou inversement, que nous avons fait des passages dans les médias, etc. Mais autre chose s'est développé. Depuis pas mal d'années, les hackers remontaient déjà des failles de manière un peu sauvage, failles qu'ils remontaient sans escroquer. Il y a une législation qui est de plus en plus favorable à cela, dans certains pays. Elle va dire que globalement, un hacker qui trouve une faille dans une entreprise, qui lui fournit tous les éléments pour la corriger et qui ne lui fait pas de chantage, n'a pas forcément à être poursuivi en justice, même si dans les textes, ce serait interdit.