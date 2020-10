Emotet, Trickbot, Dridex, Valak, logiciels malveillants les plus "populaires" en septembre

Au sommet de la pyramide, on retrouve, pour le troisième mois consécutif, le trojan Emotet, qui a touché 14% des entreprises dans le monde au mois de septembre. Protéiforme, celui qui fut dans un premier temps un cheval de Troie bancaire est capable de se propager par ses propres moyens. Il fait appel à plusieurs techniques pour échapper aux détections, et peut-être transmis par des mails de spam et de phishing avec des liens et pièces-jointes qui lui ouvrent les portes des systèmes informatiques.