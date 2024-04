Des hackers utilisent une faille obsolète de Microsoft Office pour déployer le malware Colbalt Strike

Décidément, on ne peut pas dire que les hackers ne soient pas sensibles au gaspillage. Après le groupe Lazarus qui a dépoussiéré son vieux malware KaolinRAT pour le rendre plus puissant, c'est au tour d'une ancienne faille zero day de Microsoft Office d'être exploitée par un groupe pour l'heure encore inconnu des autorités et chercheurs en cybersécurité.

Et non content de faire du neuf avec du vieux, les hackers utilisent Cobalt Strike, un outil développé pour tester les vulnérabilités d'un système et dont une partie du code aurait été copiée. Ce détournement a déjà été opéré dans une campagne de malware bancaire, qui avait également exploité une vieille faille Office. Cette nouvelle mode est-elle en passe de devenir une norme dans le cybercrime ?