Ils rançonnaient dans 71 pays, ce groupe de pirates ukrainiens est maintenant derrière les barreaux

Les criminels en questions disposaient d'un arsenal de programmes assez conséquent et sophistiqué : LockerGoga, HIVE, MegaCortex, Dharma (ransomwares aux fonctionnements différents et qui leur permettait d'agir dans l'ombre avant de lancer leurs attaques). Leurs divers modes opératoires consistaient à voler des données d'identification, usage de SQL (Structured Quality Language) pour manipuler des bases de données et créer des campagnes de phishing.

Une fois les systèmes compromis, les ravisseurs disposaient d'outils spécialisés pour se répandre dans d'autres systèmes : Cobalt Strike (outil de test de pénétration détourné de son usage premier), Powershell Empire (framework de contrôle à distance) ou TrickBot (logiciel de vol d'informations financières).