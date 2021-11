Le complice de REvil dans le vol des plans du MacBook Pro 2021 a été arrêté

Le groupe REvil est désormais la cible d'actions conjointes des autorités américaines et européennes. Ces actions, de plus en plus efficaces, ont conduit ces derniers jours à une vague d'arrestations en Europe. Comme le rapporte Le Monde, outre Yaroslav Vasinskyi, dont l'arrestation en Pologne a été annoncée le 8 novembre, quatre autres complices de REvil ont été arrêtés en Roumanie, dont deux le 4 novembre. Ils sont soupçonnés d'avoir attaqué près de 5 000 victimes et extorqué un demi-million de dollars au total, précise le quotidien français.

Le site spécialisé WCCFTech rappelle pour sa part que ces efforts avaient également abouti fin octobre à la mise hors ligne des serveurs utilisés par REvil.