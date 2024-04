Les États-Unis mettent la tête de 4 hackers iraniens à prix, avec à la clé 10 millions de dollars de récompense

Kazemifar, l'un des accusés, a testé des outils de spearphishing et développé des logiciels malveillants pour le complot. Il travaille également pour l'EWCD, une branche du CGRI, désigné comme une organisation terroriste par les États-Unis. Harooni était quant à lui chargé de l'infrastructure réseau. Il utilisait frauduleusement l'identité d'autrui pour masquer son rôle dans l'acquisition de ressources en ligne pour les intrusions.



Salmani et Nasab, également impliqués, étaient responsables du test des outils de spearphishing et de l'acquisition d'infrastructures pour des campagnes d'ingénierie sociale. Ils se servaient de l'identité d'une personne pour enregistrer des comptes de serveur et de messagerie. Les 4 hommes font face à des accusations de fraude informatique et électronique, avec des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation, plus des peines supplémentaires pour vol d'identité aggravé et dommages à un ordinateur protégé, déterminées par un juge fédéral selon les lignes directrices américaines.

En marge de ces accusations, le programme Rewards for Justice (RFJ) du département d'État américain propose une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant d'identifier ou de localiser le groupe et les accusés.