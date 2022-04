Affaire Lapsus$ : deux des adolescents arrêtés ont été mis en examen

Il est probable que les enquêteurs aient déniché les informations nécessaires à l'interpellation grâce à une dénonciation sur Internet. Le groupe Lapsus$ a l'habitude de se vanter de ses exploits sur les réseaux sociaux et avait posté sur sa chaîne Telegram des screenshots du chat privé de l'entreprise Okta. D'autres informations piratées sont régulièrement partagées, et le groupe revendique ses opérations haut et fort sur les réseaux sociaux.

L'enquête attribue la responsabilité des crimes au leader des opérations, nommé « White » ou « Breachbase ». Ce dernier a été dénoncé en ligne par des membres de Doxbin et serait le jeune Anglais de 16 ans mis en examen cette semaine. Ses détracteurs avaient révélé son nom et son adresse ainsi que d'autres preuves de ses opérations, ce qui avait rendu l'enquête de la police tout de suite plus facile. Si ces ados souhaitaient se faire connaître, leur réputation est maintenant bien établie. Reste à découvrir le verdict de la justice. Affaire à suivre !