Le hacker du casino MGM de Las Vegas pourrait être... un ado de 17 ans !

Ce fut sûrement l'un des coups les plus audacieux dans le monde des cyberattaques l'an dernier. En septembre 2023, une offensive cyber paralysait l'un des poids lourds du monde du casino à Las Vegas, le MGM Resorts International. L'attaque, qui avait permis au pirate de récupérer des informations des joueurs datant d'avant mars 2019, avait aussi entraîné des pertes évaluées à près de 100 millions de dollars pour le casino. Et aujourd'hui, on pourrait enfin commencer à connaître les coupables.