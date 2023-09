Las Vegas : jackpot pour les hackers du Caesars Palace et MGM Grand !

C'est la deuxième attaque en moins d'une semaine. En effet, le gigantesque hôtel-casino MGM Grand avait déjà été la cible d'une cyberattaque le 11 septembre. Le scénario est presque hollywoodien et pourrait rappeler un mauvais remaster du célèbre film avec George Clooney et Brad Pitt. La classe et l'élégance en moins, puisque les responsables de ces attaques ont nécessairement opéré à face cachée. Il ne leur a pas fallu grand-chose pour réussir leur coup et nous sommes très loin de la sophistication de certains malwares comme Cuba.