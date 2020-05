Un cabinet d'avocats défendant de grandes stars américaines, victime d'une cyberattaque

Un groupe de pirates, connu sous le nom de REvil ou de Sodinokibi, aurait ainsi réussi à récupérer pas moins de 756 Go de données appartenant au cabinet d'avocats. Ils réclameraient une rançon, dont le montant reste pour l'heure inconnu, menaçant de publier les informations confidentielles si leur demande n'était pas satisfaite. Et les cybercriminels n'en seraient pas à leur coup d'essai : en janvier dernier, ils ont déjà fait chanter la société de change britannique Travelex.

Et l'interprète de Like a Virgin ou Frozen est loin d'être la seule célébrité menacée par cette fuite de données, qui comprendraient également des coordonnées ou des correspondances privées. Car le cabinet Grubman Shire Meiselas & Sacks s'occupe aussi des intérêts de Lady Gaga, Elton John, Drake, The Weeknd, U2, Robert De Niro, ou encore des sociétés Sony et Activision.