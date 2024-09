Les échantillons fournis par le pirate contiendraient également des extraits de bases de données SQL renfermant des informations d'identification des employés et leurs autorisations. Ces données, si elles étaient authentiques, pourraient faciliter de nouvelles intrusions dans les systèmes de Capgemini ou de ses clients, qui pourraient être victimes de tentatives de phishing ou de ransomware.

Étant donné le portefeuille prestigieux de l'entreprise, qui inclut des administrations publiques, et des entreprises des secteurs de l'énergie et des télécommunications qui pèsent lourd, on n'ose imaginer les dégâts que de telles fuites pourraient occasionner.

Pourtant, et malgré ses 337 000 salariés et son chiffre d'affaires de 22,5 milliards d'euros en 2023, Capgemini joue la carte du mutisme, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'entreprise française n'a ni confirmé ni infirmé la revendication de « grep ».

Cherche-t-elle à minimiser les dégâts ou à en évaluer l'ampleur avant de se prononcer ? Peut-être tout simplement préfère-t-elle s'assurer de la mise en sécurité de ses systèmes ? D'autant plus que ce ne serait pas la première fois que le groupe fait face à des menaces internes. Récemment, un ancien employé a été jugé pour tentative de chantage envers l'entreprise.