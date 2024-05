ENGIE : un groupe de hackers revendique le piratage de données sensibles de clients du fournisseur d'énergie

« Pour les consommateurs, ajoute-t-il, il est conseillé de rester vugilant, de surveiller leurs comptes pour toute activité, et de renforcer la sécurité de leurs propres données ». Il faut effectivement s'attendre à ce qu'une campagne de phishing – une de plus – suive à plus ou moins brève échéance. Si vous êtes client(e) d'ENGIE, nous vous conseillons évidemment de changer au plus vite le mot de passe de votre compte, même si rien n'indique, à ce stade, une violation plus particulière de données d'identification.