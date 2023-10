Vous connaissiez le Dark Web et les réseaux sociaux, attendez de connaître le Dark Social, c'est pire

« On peut tout trouver », nous prévient d'emblée Matthieu Dierick. Pour lui, on peut y échanger des choses que l'on ne partagerait pas ailleurs, que l'on n'aurait pas forcément pu héberger en tant que lien ou article sur un forum traditionnel, par exemple. « On le fait dans le cas où on ne veut pas que tel article soit lié à son identifiant, à son identité. Si la personne a des intérêts sur un sujet plus particulier, elle va peut-être partager sur quelque chose de plus restreint, où on sait que les gens ont un intérêt commun avec ses idéologies. » Et quoi de mieux que le dark social pour le faire ?