Les attaques DDoS de plus en plus fréquentes et plus intenses

Concernant la durée des attaques, la majorité fut de courte durée, même si la proportion des assauts DDoS s'étalant de 1 à plus de 10 heures a sérieusement augmenté (de 6 à 12 % pour celles comprises entre 1 et 2 heures par exemple) entre le premier et le deuxième semestres 2021. Les attaques de moins de 30 minutes ont, elles, diminué pour ne peser que 57 % aux troisième et quatrième trimestres, contre 74 % aux premier et deuxième. « Il est important de noter que pour les attaques plus longues, chaque attaque est généralement vécue par les clients comme une séquence de plusieurs attaques en rafale courtes et répétées », précise la firme de Redmond.