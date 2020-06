Amazon Web Services (AWS) a subi une attaque par déni de service à 2,3... térabits !

De plus en plus imprévisibles et de plus en plus fortes, les attaques par déni de service (DDoS) n'ont encore une fois pas épargné Amazon Web Services (AWS) au premier trimestre. Comme on peut le lire dans le dernier rapport sur l'offre de cybersécurité Shield (le service de protection DDoS qui protège les applications s'exécutant sous AWS), le fournisseur a relevé une croissance somme toute importante de ces attaques.