Alors on est d’accord que c’est pas la partie la plus importante et que titre dessus est étrange en fait simplement supprimer DDOS du titre aurait été suffisant. En attendant, les sources de l’articles et la chronologie ont l’air tout à fait correct. C’est déjà pas mal. Si on est charitable 30 secondes on voit dans l’article que c’était pour relier à l’actualité des autres attaques DDOS (coucou cloudflare vous êtes des monstres !)

Sur un autre article, Samir prête quand même à l’ancienne speaker de la chambre US les propos d’un compte Twitter bidon accusant un délit d’initié chez NVIDIA (et il semble ignorer au passage qu’elle n’est plus speaker) bref du grand n’importe quoi. Heureusement que personne ne lit clubic là bas sinon j’imagine même pas les poursuites