Véritable mémoire du Net, l'organisation à but non lucratif Internet Archive a été visée le 9 octobre dernier par une attaque d'une ampleur inégalée, orchestrée par le groupe de hackers Blackmeta : les données de plus de 31 millions de comptes ont été dérobées à ses archives, disponibles sur Wayback Machine. Le site vient heureusement d'être rétabli, mais de manière provisoire.