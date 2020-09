Cloudflare et Internet Archive partenaires pour un Web sans panne ?

Les sites web utilisant les outils de Cloudflare et ayant activé l'option Always On seront automatiquement sauvegardés par l'Internet Archive. Chaque nouvelle URL sera également enregistrée automatiquement par la Wayback Machine et affichée en cas d'interruption de service. Les utilisateurs seront renvoyés automatiquement vers une version statique récente et pourront accéder à l'information qu'ils désirent le temps du rétablissement de la connexion.

« En travaillant ensemble, nous pouvons faire un pas de plus vers un Internet plus résilient en mettant fin aux problèmes de serveurs pour nos clients et en évitant une interruption d'activité pour les entreprises et les utilisateurs », explique Matthew Prince, PDG de Cloudflare.

Pour Internet Archive ce partenariat s'ajoute aux différents procédés qu'utilise l'organisation pour archiver les milliards de pages web actives. « C'est une autre source de ressources web que nous devons préserver et mettre à disposition, pour toujours, espérons-le, certainement pour toute notre vie. Tant que nous serons là, nous continuerons à le faire », ajoute Mark Graham, en charge du projet Wayback Machine.